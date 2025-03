Equador pede ajuda aos EUA e Brasil para combater criminalidade

QUITO, 19 MAR (ANSA) – O presidente do Equador, Daniel Noboa, pediu nesta quarta-feira (19) ajuda aos Estados Unidos, Europa e Brasil para lutar contra a disseminação do crime organizado no país.

Em uma entrevista à emissora BBC, o mandatário sul-americano abriu as portas para receber tropas estrangeiras para se juntar às autoridades nacionais na “guerra” contra o narcotráfico.

“70% da cocaína do mundo saiu do Equador. Nós precisamos de forças internacionais e de mais soldados para lutar nesta guerra”, declarou.

Noboa, que é candidato a um novo mandato presidencial no segundo turno das eleições, agendadas para o próximo mês, solicitou que seu homólogo americano, Donald Trump, identificasse os grupos criminosos equatorianos como terroristas.

O presidente apontou que as antigas “gangues criminosas” se transformaram em poderosos e amplos grupo de narcoterroristas, com cerca de 14 mil membros. (ANSA).