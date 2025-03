Equador oferece indulto preventivo a policiais e militares em guerra contra o crime

O presidente do Equador, Daniel Noboa, ofereceu, nesta sexta-feira (7), um “indulto” preventivo a policiais e militares mobilizados em uma problemática região do porto de Guayaquil (sudoeste), onde vários choques armados entre facções deixaram 22 mortos e três feridos na quinta-feira.

A guerra de Noboa contra o crime organizado, mobilizando há um ano os militares nas ruas, foi questionada por organizações de direitos humanos por supostos abusos, assassinatos e desaparecimentos forçados.

“Todos os policiais e militares que atuaram e vão ser enviados a Nueva Prosperina (de Guayaquil) contam desde já com indulto presidencial”, disse o governante no X.

No poder desde 2023 e buscando a reeleição para um mandato completo de quatro anos, Noboa acrescentou que o governo precisa que as forças de segurança “atuem com determinação e sem temor a represálias”.

“Defendam o país, eu defendo vocês”, enfatizou o mandatário, que ganhou as eleições antecipadas de 2023 e que em fevereiro foi o mais votado no primeiro turno da eleição presidencial, indo ao segundo turno.

Noboa, que em 13 de abril enfrentará a esquerdista Luisa González, anunciou a proteção para policiais e militares depois de registros de violência na quinta-feira no setor de Nueva Prosperina, no noroeste de Guayaquil.

O Ministério Público confirmou nesta sexta-feira que 22 pessoas foram assassinadas em três bairros dessa área populosa. Os confrontos também deixaram três feridos.

Mas o anúncio de Noboa também acontece meses depois de um suposto caso de violação dos direitos humanos em dezembro que deixou a população em alerta, quando quatro menores foram capturados por militares em Guayaquil e seus corpos depois apareceram queimados perto de uma base da Força Aérea nos arredores desse porto.

Dezesseis militares estão sendo investigados por esse crime.

