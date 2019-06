Equador espera surpreender na Copa América

A seleção equatoriana vai “criar surpresas” na Copa América Brasil-2019, advertiu nesta sexta-feira o zagueiro central Arturo Mina, citando o exemplo do ciclista compatriota Richard Carapaz, que há menos de duas semanas se sagrou campeão do Giro d´Italia.

O esporte no Equador “está subindo muito seu nível. Acho que há esportistas que estão levantando o país e esperamos que nós também possamos fazer isso”, disse Mina aos jornalistas ao ser perguntado sobre o triunfo de Carapaz, de 26 anos, em uma das principais provas do ciclismo.

Também nesta sexta, a seleção equatoriana derrotou a Itália por 1 a 0 e acabou na terceira posição no Mundial Sub-20 disputado na Polônia, fazendo assim sua melhor campanha neste torneio.

“Vamos criar surpresas”, comentou o zagueiro no início dos treinos da equipe comandada pelo colombiano Hernán Darío Gómez em Belo Horizonte, cidade onde no domingo vai estrear na Copa América contra o Uruguai.

No Brasil, Mina espera que tenha uma chance, já que a dupla de zagueiros centrais no domingo deverá ser formada pelo capitão Gabriel Achilier e Robert Arboleda.

“Se eu tiver que entrar, estou em condições”, garantiu o jogador do Yeni Malatyaspor da Turquia.

Mina se mostrou ambicioso ao falar das chances do Equador: “Nosso objetivo é vencê-la, mas temos adversários difíceis (…). Jogo a jogo, vamos vendo o que acontece”.

O primeiro desses adversários é o Uruguai de Luis Suárez e Edinson Cavani. “Difícil, muito difícil, dificílimo jogar contra esses jogadores que são artilheiros de suas equipes e atuam nas grandes ligas”, disse o defensor, embora tenha destacado que a seleção equatoriana trabalha para detê-los.

O Equador está no Grupo C com Uruguai, Chile e Japão.

erc/mcd/aam