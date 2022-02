Equador empata com Peru em Lima (1-1) e fica a um passo da Copa do Catar-2022

O Equador empatou em 1 a 1 com o Peru nesta terça-feira, em Lima, e ficou à beira da classificação para a Copa do Mundo do Catar-2022 na partida que encerrou a décima sexta rodada das eliminatórias sul-americanas.

Com o empate os equatorianos, que possuem 25 pontos, não conseguiram carimbar o passaporte nesta terça mas já garantiram no mínimo uma vaga na repescagem.

A seleção equatoriana abriu o placar com um gol de Michael Estrada logo aos 2 minutos, mas o Peru reagiu com garra e empatou já no segundo tempo, aos 69 minutos, com gol de Edison Flores que incendiou a torcida.

Equador e Uruguai (que goleou a Venezuela por 4 a 1) garantirão suas vagas diretas para o Mundial no dia 24 de março pela 17ª rodada caso os uruguaios derrotem os peruanos em Montevidéu e o Chile não vença o Brasil fora de casa.

Também nesta terça o Chile derrotou a Bolívia por 3 a 2 em La Paz e voltou a sonhar, a Argentina complicou muito a situação da Colômbia ao vencê-la por 1 a 0 em Córdoba e o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 0 em Belo Horizonte.

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias com 39 pontos, seguida pela Argentina com 35, Equador com 25 e Uruguai com 22. O Peru (21 pontos) caiu para quinto, o que o levaria a disputar a repescagem caso o torneio terminasse agora.

A equipe ‘inca’ visitará o Uruguai e receberá o eliminado Paraguai em Lima, nos dias 24 e 29 de março.

Já o Equador primeiro joga em casa contra o Paraguai e depois recebe a Argentina.

— Jogos da 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas:

– Terça-feira:

Bolívia – Chile 2 – 3

Uruguai – Venezuela 4 – 1

Argentina – Colômbia 1 – 0

Peru – Equador 1 – 1

Brasil – Paraguai 4 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brasil 39 15 12 3 0 32 5 27

2. Argentina 35 15 10 5 0 23 7 16

3. Equador 25 16 7 4 5 25 15 10

4. Uruguai 22 16 6 4 6 19 22 -3

5. Peru 21 16 6 3 7 17 21 -4

6. Chile 19 16 5 4 7 19 20 -1

7. Colômbia 17 16 3 8 5 16 19 -3

8. Bolívia 15 16 4 3 9 23 35 -12

9. Paraguai 13 16 2 7 7 9 23 -14

10. Venezuela 10 16 3 1 12 14 30 -16

— Jogos da 17ª rodada, que serão disputados no dia 24 de março:

Em Barranquilla: Colômbia – Bolívia

Em Montevidéu: Uruguai – Peru

Em Buenos Aires: Argentina – Venezuela

No Rio de Janeiro: Brasil – Chile

Em Assunção: Paraguai – Equador

