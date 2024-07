Equador elimina México com empate (0-0) e pega Argentina nas quartas da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2024 - 23:16 Para compartilhar:

O Equador avançou neste domingo (30) às quartas de final da Copa América-2024 ao empatar em 0 a 0 com o México no encerramento do Grupo B, resultado que aprofunda a crise do ‘Tri’ a dois anos da Copa do Mundo que vai organizar com Estados Unidos e Canadá.

Com 4 pontos, os equatorianos terminaram na segunda colocação de sua chave, liderada pela Venezuela (que fez uma campanha 100%), e vão duelar por uma vaga nas semifinais com a campeã mundial, a Argentina de Lionel Messi, na quinta-feira, em Houston, no Texas.

Comandado pelo técnico espanhol Félix Sánchez, o Equador manteve o empate diante de um limitado ataque mexicano, que se despediu com apenas uma vitória e na terceira colocação, com os mesmos pontos do adversário, mas pior saldo de gols (+1 contra 0). A Jamaica (0) terminou em último.

A eliminação dos ‘aztecas’ pressiona ainda mais o técnico Jaime Lozano, muito questionado pelos fracos resultados e pelo futebol decepcionante de um México que busca se renovar para a Copa de 2026.

