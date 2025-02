Equador elege presidente neste domingo após campanha acirrada e alta na violência

A população do Equador vai às urnas neste domingo, 9, para eleger um novo presidente da República. Com cerca de 14 milhões de eleitores aptos a votar, o país tem 16 candidatos ao cargo.

Há dois favoritos destacados ao pleito, no entanto, que são o atual presidente Daniel Noboa, que concorre à reeleição pelo Movimento Ação Democrática Nacional, e a opositora de esquerda Luisa González, do Movimento Revolução Cidadã.

A disputa se resolve ainda neste domingo se um dos concorrentes superar 50% dos votos válidos ou 40% com uma vantagem de ao menos 10 pontos sobre o segundo mais votado. Caso contrário, uma nova votação será realizada em 13 de abril entre os dois líderes.

Contexto político

Outrora um oásis de paz cercado por regiões de conflito na América do Sul, o Equador está mergulhado em uma disputa territorial sangrenta entre cartéis e máfias internacionais rivais. Grupos disputam o controle das rotas lucrativas do narcotráfico, que ligam os cultivos de drogas de Colômbia e Peru a casas noturnas na Europa, Austrália e nos Estados Unidos, por meio dos portos equatorianos do Pacífico.

A taxa de homicídios do país aumentou de 6 a cada 100 mil habitantes em 2018 para 38 em 2024, o que afugentou turistas estrangeiros e resultou na migração de dezenas de milhares de equatorianos. Diante das ameaças de grupos armados, Noboa determinou a militarização dos portos e o fechamento das fronteiras até segunda-feira, 10.

A crise na segurança fortaleceu as críticas ao governo federal e ampliou as ameaças e a violência política no Equador. A campanha de Luísa González se aproveitou da condição e fortaleceu a presença da opositora redutos no litoral e bairros mais pobres, onde a violência é mais presente e seu mentor político, o ex-presidente exilado Rafael Correa, que governou o país entre 2007 e 2017, tornou-se conhecido. “É urgente que mudemos o país, não com declarações de guerra, que não vão levar a lugar nenhum, e sim construindo a paz”, disse a candidata à Rádio Morena.

Já o incumbente apostou em uma política linha-dura para enfrentar os grupos criminosos e em sua imagem jovial. Durante a campanha, caminhou com a camisa desabotoada, acompanhado de soldados fortemente armados, e vestiu coletes à prova de balas ao liderar operações de segurança.

Na capital Quito, carros de campanha de Noboa percorreram as vias principais tocando músicas cujas letras destacavam a capacidade do candidato de trazer prosperidade e combater a corrupção. Nas partes ricas da cidade, donos de lojas colocaram em suas vitrines fotografias do presidente em tamanho real, que mostram o presidente vestido de forma casual, com os braços cruzados.

A maioria das pesquisas de intenção de voto aponta vantagem do candidato à reeleição sobre a opositora, mas com números que não garantiriam uma definição em turno único.