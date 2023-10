Equador e Colômbia empatam sem gols nas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/10/2023 - 23:25 Para compartilhar:

Equador e Colômbia empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (17), em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do zero no placar, o jogo no estádio Casa Blanca foi movimentado, com duas bolas na trave, um pênalti perdido pelo atacante colombiano Luis Díaz e um gol dos visitantes anulado pelo VAR.

“Os rapazes fizeram um grande jogo e fico com a sensação de que merecíamos um pouco mais”, lamentou o técnico da seleção colombiana, Néstor Lorenzo.

Com este resultado, a Colômbia chega a 6 pontos, dois à frente do Equador.

Na próxima rodada dupla das Eliminatórias, os equatorianos visitam a Venezuela em 16 de novembro e recebem o Chile cinco dias depois.

Nas mesmas datas, a Colômbia primeiro enfrenta o Brasil em Barranquilla e depois vai a Assunção encarar o Paraguai.

