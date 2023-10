AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2023 - 17:08 Compartilhe

O Equador anunciou neste sábado (7) que demitiu um general da polícia e o diretor da autoridade penitenciária, após o assassinato de pelo menos sete presos ligados ao assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio.

“Haverá uma reestruturação no alto comando da polícia. Nas próximas horas, será anunciado quem liderará a instituição”, disse Juan Zapata, ministro do Interior do presidente Guillermo Lasso.

