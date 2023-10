Equador conclui inquérito sobre assassinato de presidenciável

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 14:01 Compartilhe

QUITO, 10 OUT (ANSA) – Foram concluídas, no Equador, as investigações sobre o homicídio do candidato centrista à presidência, Fernando Villavicencio, ocorrido em 9 de agosto. A decisão foi tomada faltando poucos dias para o segundo turno das eleições do próximo domingo (15).

A procuradoria-geral do Estado informou que recolheu elementos probatórios para identificar a autoria do delito.

Os investigadores também informaram que uma testemunha depôs, sob juramento, revelando quem teria dado a ordem de cometer o assassinato.

Horas antes do anúncio, o ex-presidente Rafael Correa disse nas redes sociais que a testemunha teria dado seu nome com o objetivo de criar um cenário para evitar que a candidata de seu partido de esquerda, Luisa González, vença as eleições de 15 de outubro, quando enfrentará o candidato conservador, Daniel Noboa.

“Nos informam que estão fazendo pressão sobre o único assassino que deixaram vivo para que dê um falso testemunho contra nós em troca de sua vida, livre e com uma nova identidade”, escreveu Correa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias