Equador atropela Uruguai e vence por 4 a 2 pelas Eliminatórias

O Equador venceu o Uruguai por 4 a 2 nesta terça-feira no estádio Casa Blanca, em Quito, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022.

Os gols dos donos da casa foram marcados pelo volante Moisés Caicedo (14), o atacante Michael Estrada (45+3 e 53) e o meia Gonzalo Plata (74).

Nos minutos finais, o atacante Luis Suárez descontou para os uruguaios (84 e 90+4, ambos de pênalti), que com estes dois gols segue como maior artilheiro das Eliminatórias, agora com 24, sendo três nesta edição.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo torneio classificatório para o Mundial do Catar no dia 12 de novembro, com a seleção uruguaia encarando fora de casa a Colômbia e os equatorianos viajando para enfrentar a Bolívia.

— Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022 – Segunda rodada

Equador – Uruguai 4 – 2 (2-0)

Estádio: La Casa Blanca (Quito)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Gols:

Equador: Caicedo (14), Estrada (45+4, 53), Plata (75)

Uruguai: Suárez (84 de pênalt, 90+5 de pênalti)

Cartões amarelos:

Equador: Gruezo (38), Palacios (83)

Equipes:

Equador: Alexander Domínguez – Angelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñan (Diego Palacios, 73) – Ángel Mena, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo (Cristhian Noboa, 85), Romario Ibarra (Franco Palma, 67) – Enner Valencia (Gonzalo Plata, 67), Michael Estrada (Leonardo Campana, 85). Técnico: Gustavo Alfaro.

Uruguai: Martín Campaña – Martín Cáceres, Ronald Araújo, Diego Godín, Matías Viña – Rodrigo Bentancur (Lucas Torreira, 77), Federico Valverde (Mauro Arambarri, 87), Nahitán Nández (Nicolás De La Cruz, 46), Brian Rodríguez (Darwin Nuñez, 46) – Maximiliano Gómez (Jonathan Rodríguez, 63), Luis Suárez. Técnico: Oscar Washington Tabarez.

