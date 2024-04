Equador acusa México e defende revisão de regras sobre asilo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/04/2024 - 10:01 Para compartilhar:

QUITO, 10 ABR (ANSA) – O governo do Equador pediu nesta quarta-feira (10) à comunidade internacional que as regras sobre asilo político sejam revistas e atualizadas, após o México acolher o ex-vice-presidente do país Jorge Glas, condenado por corrupção.

O pedido foi feito perante o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) depois de uma batida policial na embaixada do México em Quito, que suscitou críticas da comunidade internacional.

“Apelamos à comunidade internacional para que reveja e atualize as regras sobre asilo diplomático e outros instrumentos internacionais”, declarou o vice-ministro da Mobilidade Humana do Equador, Alejandro Dávalos, durante a sessão em Washington.

O político acusou o governo mexicano de Manuel López Obrador de promover a impunidade por ter dado refúgio a Glas e destacou que esta decisão prejudicou o “funcionamento do sistema de justiça equatoriano”.

“Nenhum criminoso pode considerar-se perseguido politicamente quando tem sentença executiva e mandado de prisão expedido pelas autoridades judiciárias competentes”, acrescentou Dávalos.

A declaração é dada após o México romper seus canais diplomáticos com o Equador no sábado passado, depois da invasão policial a sua embaixada em Quito para prender Glas.

Quito alega que o asilo concedido pelo governo mexicano a Glas é “ilícito”, porque ele é investigado por um crime comum – peculato por obras de reconstrução. Além disso, a crise entre as duas nações foi potencializada depois da expulsão da embaixadora mexicana no Equador, Raquel Serur. (ANSA).