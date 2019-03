Episódio de Os Simpsons com a voz de Michael Jackson é tirado de circulação

Um famoso episódio de Os Simpsons com a voz de Michael Jackson não será mais exibido. O produtor executivo da série, James L. Brooks, disse ao Wall Street Journal que ele tiraria o episódio de circulação, depois de ver o filme da HBO, Leaving Neverland. As informações são do site The Mashable.

Brooks tomou a decisão com o criador Matt Groening e o produtor Al Jean, que estavam “cientes” da escolha. O episódio “Stark Raving Dad” foi ao ar em 1991, onde Jackson dublou um personagem mentalmente doente chamado Leon Kompowsky. A música apresentada no episódio, “Happy Birthday Lisa”, foi escrita por Jackson, mas foi creditada como “W A Mozart”.

“Este foi um episódio precioso. Há muitas boas memórias que encerramos, e isso certamente não permite que elas permaneçam”, disse Brooks à mídia.

O processo de retirar o programa da circulação já começou, embora a remoção dos serviços de streaming, DVDs e TV não aconteça imediatamente. Brooks reconheceu que ele vai receber reação dos fãs de Jackson.

“Eu sou contra a queima de livros de qualquer tipo. Mas este é o nosso livro, e nós estamos autorizados a tirar um capítulo”, acrescentou.

Assim como Brooks, diversas estações de rádio ao redor do mundo excluíram as músicas de Michael Jackson da playlist, em meio às inúmeras acusações de abuso sexual infantil que foram feitas contra o cantor no documentário.