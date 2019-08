EPA não vai permitir que Califórnia imponha lei sobre rotulagem de glifosato

Chicago, 09/08 – A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) não vai permitir que a Califórnia imponha uma lei sobre rotulagem de herbicidas que contêm glifosato, disse o administrador da agência, Andrew Wheeler. No ano passado, um tribunal federal já tinha decidido que a Califórnia não poderia aplicar essa lei, e o Estado não recorreu da decisão, disse a EPA.

Em 2017, a Califórnia incluiu o glifosato em sua lista de produtos químicos que podem causar câncer. Isso obrigaria fabricantes a incluir nas embalagens um aviso sobre o risco cancerígeno do produto.

Segundo a EPA, pesquisas nas últimas décadas não encontraram evidências de que a exposição ao produto pode causar câncer. Desde agosto do ano passado, no entanto, a Bayer já sofreu derrotas em três julgamentos e foi condenada a pagar indenizações de milhões de dólares a quatro pessoas que teriam desenvolvido câncer por causa da exposição ao herbicida Roundup, fabricado pela Monsanto. A companhia foi comprada pela Bayer no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.