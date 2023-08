CEO da Amazon ​​alerta os trabalhadores remotos: ‘Provavelmente não vai funcionar para você’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/08/2023 - 5:13 Compartilhe

O CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​disse aos funcionários da empresa que desafiam seu decreto de retornar ao escritório pelo menos três dias por semana que “provavelmente não vai funcionar para você”.

Jassy fez os comentários durante uma reunião no início deste mês, durante a qual expressou frustração pelo fato de alguns funcionários não estarem levando a sério o mandato de retorno ao cargo, de acordo com o site de notícias Insider, que obteve uma gravação dos comentários do CEO .

Durante a reunião, que é conhecida no jargão interno da Amazon como reunião de “aquário”, Jassy se recusou a compartilhar os dados que motivaram sua decisão de exigir que os funcionários retornassem ao escritório.

O CEO disse aos seus pupilos que era uma decisão de “julgamento”. Os funcionários que ficaram insatisfeitos com a decisão foram convidados a procurar emprego em outro lugar, disse Jassy.

“Já passou da hora de discordar e se comprometer”, disse ele.

“E se você não pode discordar e se comprometer, eu também entendo isso, mas provavelmente não vai funcionar para você na Amazon porque voltaremos ao escritório pelo menos três dias por semana, e não é certo para todos. nossos companheiros de equipe estejam presentes três dias por semana e que as pessoas se recusem a fazê-lo”, disse Jassy, ​​de 55 anos.

Jassy disse a seus funcionários que conversou com vários outros CEOs e que “praticamente todos eles” preferiam ter seus funcionários de volta ao escritório.

No mês passado, a Amazon confirmou que estava pedindo a alguns funcionários corporativos que se mudassem para outras cidades como parte de sua política de retorno ao escritório.

Os funcionários da Amazon que se recusaram a se mudar para perto dos escritórios principais de suas equipes foram informados de que teriam que encontrar um novo emprego internamente ou deixar a empresa por meio de uma “demissão voluntária”.

Em Março, cerca de 30.000 trabalhadores assinaram uma petição implorando a Jassy que cancelasse a sua directiva de que a maioria dos funcionários trabalhasse no local pelo menos três dias por semana.

O plano de retorno ao cargo entrou em vigor em 1º de maio.

Em fevereiro, Jassy disse que a empresa tomou a decisão de trazer os trabalhadores de volta depois de observar o que funcionou durante a pandemia.

Entre outras coisas, ele disse que a equipe de liderança sênior observou o desempenho dos funcionários e conversou com líderes de outras empresas.

Ele disse que eles concluíram que os funcionários tendem a ser mais engajados pessoalmente e a colaborar com mais facilidade.

No início deste ano, a Amazon, que emprega mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, anunciou que iria despedir 27 mil trabalhadores como parte de um amplo esforço de redução de custos.

