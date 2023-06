Enzo Celulari publica vídeo de irmão caçula, Luca, ‘respondendo’ conversa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 14:41 Compartilhe

O ator Enzo Celulari publicou mais um registro do irmão caçula, Luca. Desta vez, o bebê apareceu interagindo com um comentário feito pelo irmão. O artista elogia Luca, que responde sorrindo e dizendo “é”.

“Manhãs com Luca”, escreveu Enzo na publicação feita no Instagram. Fãs e artistas elogiaram o vídeo nos comentários, incluindo a atriz Claudia Raia, mãe dos dois. “Ai, meu ‘deusinho’. Meus amores”, escreveu ela.

Luca é fruto do relacionamento da atriz com o artista Jarbas Homem de Mello. Já Enzo é filho de Claudia e do ator Edson Celulari.

Enzo vem publicando registros do bebê desde o nascimento de Luca, que veio ao mundo em fevereiro. No mês passado, ele foi convidado pela mãe para, ao lado da irmã, Sophia Raia, ser padrinho no batizado do caçula.

