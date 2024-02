Enzo Celulari comenta desentendimento com marido de Sasha: ‘Não vou me retratar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/02/2024 - 15:43 Para compartilhar:

Enzo Celulari e João Figueiredo, cantor e marido de Sasha, deixaram se seguir nas redes sociais recentemente. Logo, espalhou-se o boato de que o filho de Claudia Raia teria falado mal do casal para amigos, fato que os afastaram.

Questionado pelo “gshow” sobre o assunto, Enzo se esquivou, demonstrando não se importar com a repercussão. “Eu fiquei zero chateado. Fofoca vai e vem, e coisas que nem merecem ser comentadas. Eu não vou me retratar, está tudo certo na minha vida”, declarou.

“Isso é uma fofoca muito grande e não tenho o que falar sobre”, finalizou o filho de Claudia Raia e Edson Celulari.

