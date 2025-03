Enviado prevê nova conversa entre Trump e Putin nesta semana

WASHINGTON, 16 MAR (ANSA) – O enviado dos Estados Unidos para as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou neste domingo (16) que o presidente Donald Trump pode falar com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, ao longo desta semana.

Em entrevista à CNN, o bilionário do setor imobiliário disse que as diferenças entre Kiev e Moscou nas negociações para um cessar-fogo se reduziram, após ele ter se reunido com o líder do Kremlin na última quinta-feira (13).

“Eu me encontrei com o presidente Putin por três ou quatro horas. Foi positivo, foi uma discussão baseada em soluções”, contou Witkoff. “Os dois lados estão hoje muito mais próximos, estreitamos as diferenças entre eles, e agora vamos discutir como reduzir ainda mais”, acrescentou.

Segundo o enviado, Trump e Putin provavelmente conversarão nesta semana, enquanto o presidente americano tenta fazer a Rússia aceitar um cessar-fogo imediato de 30 dias, proposta já chancelada pela Ucrânia.

Moscou, no entanto, alega que a trégua serviria apenas para Kiev ganhar fôlego no conflito, em um momento em que as tropas russas tentam retomar o controle pleno da região de Kursk.

Para encerrar a guerra, a Rússia exige o reconhecimento da anexação das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, que equivalem a cerca de 20% do território ucraniano, que Kiev abdique da pretensão de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte e limite suas capacidades militares, além da proibição de tropas de paz estrangeiras no país vizinho.

A Ucrânia, por sua vez, cobra a restituição dos territórios perdidos no conflito e garantias de segurança internacionais contra eventuais invasões russas no futuro. (ANSA).