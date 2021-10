Enviado dos EUA se reúne com líderes do Sudão e apoia transição democrática para governo civil

CAIRO (Reuters) – Um enviado dos Estados Unidos sublinhou o apoio de Washington a uma transição democrática para um governo civil no Sudão neste sábado durante conversas com o chefe do comitê que administra o país e com seu primeiro-ministro, afirmou a embaixada norte-americana em Cartum.

A embaixada informou no Twitter que Jeffrey Feltman, enviado especial para o Chifre da África, também havia pedido que todos os envolvidos se comprometessem novamente a trabalhar juntos para implementar a declaração constitucional do Sudão, assinada após a revolta de 2018-2019 que resultou na retirada do ex-presidente Omar al-Bashir.

(Reportagem de Omar Fahmy)

