Enviado dos EUA para Venezuela prevê mais sanções financeiras

Doação não é punição

Deputado do PSL propõe retirada compulsória de órgãos de mortos em confronto com a polícia

Para acabar com a fila do transplante, um deputado do PSL, o partido do presidente Bolsonaro, propõe a retirada compulsória de órgãos de pessoas mortas em confronto com a polícia. É mais uma aberração feita na onda de retrocessos que varre o País