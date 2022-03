Enviado dos EUA não está confiante de que acordo nuclear com o Irã seja iminente

Por Andrew Mills e Ghaida Ghantous

DOHA (Reuters) – O enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, Robert Malley, disse neste domingo não estar confiante de que um acordo nuclear entre as potências mundiais e a República Islâmica seja iminente, reduzindo as expectativas depois de 11 meses de discussões em Viena que estagnaram.

O fracasso dos esforços para restaurar o acordo de 2015, que reduziria o programa nuclear de Teerã em troca da suspensão de sanções que afetaram a economia do Irã, traz o risco de levantar tensões políticas no Oriente Médio e aumentar ainda mais os preços do petróleo, disseram analistas.

“Não posso estar confiante de que seja iminente. Há alguns meses achávamos que estávamos muito perto também”, disse Malley no Fórum de Doha.

“Em qualquer negociação, quando há questões que permanecem abertas por tanto tempo, isso diz algo sobre a dificuldade para reduzir a diferença.”

(Reportagem adicional de Humeyra Pamuk e Dan Williams em Jerusalém)

