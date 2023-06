Enviado do Papa irá a Moscou em 28 e 29 de junho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 8:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 27 JUN (ANSA) – Um enviado do papa Francisco fará uma missão em Moscou nos dias 28 e 29 de junho para tentar encontrar um caminho de diálogo entre Rússia e Ucrânia.

O cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), já esteve em Kiev no início de junho, quando se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky, e agora irá à capital russa para dar continuidade à iniciativa.

“Comunicamos que o cardeal Matteo Zuppi, acompanhado de um oficial da Secretaria de Estado, fará uma visita a Moscou como enviado do papa Francisco nos dias 28 e 29 de junho”, diz uma nota da Santa Sé.

Segundo o Vaticano, o objetivo da missão é “encorajar gestos de humanidade que possam contribuir para favorecer uma solução para a trágica situação atual e encontrar um caminho para uma paz justa”.

A Santa Sé, no entanto, não informou se Zuppi será recebido pelo presidente Vladimir Putin, que no último fim de semana enfrentou uma tentativa de rebelião por parte do grupo mercenário Wagner.

Em sua viagem a Kiev no início de junho, o cardeal italiano ouviu de Zelensky que uma eventual trégua com a Rússia “não levaria à paz” e que uma solução para o conflito teria de ser necessariamente ucraniana.

Na semana passada, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, admitiu que não há “grandes perspectivas de paz” entre Moscou e Kiev neste momento. (ANSA).

