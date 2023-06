Enviado do Papa inicia missão de paz na Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2023 - 11:01 Compartilhe

MOSCOU, 28 JUN (ANSA) – O enviado do papa Francisco para negociar a paz na Ucrânia, cardeal Matteo Zuppi, iniciou nesta quarta-feira (28) uma visita de dois dias a Moscou.

A agenda do arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI) prevê uma reunião com o conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov.

Zuppi, no entanto, não deve ser recebido pelo presidente Vladimir Putin nem pelo ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov.

“Afirmamos repetidamente que apreciamos os esforços e iniciativas do Vaticano na busca por uma solução pacífica para a crise ucraniana”, disse o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov.

O enviado do Papa também deve se reunir com o patriarca da Igreja Ortodoxa da Rússia, Cirilo, que é aliado do regime Putin e já demonstrou apoio à invasão na Ucrânia.

Segundo o Vaticano, o objetivo da missão é “encorajar gestos de humanidade que possam contribuir para encontrar um caminho para uma paz justa”.

Zuppi já esteve em Kiev no início de junho, quando ouviu do presidente Volodymyr Zelensky que uma eventual trégua com a Rússia “não levaria à paz”. Na ocasião, o mandatário pediu que a Santa Sé intercedesse em favor das milhares de crianças ucranianas deportadas durante a guerra. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias