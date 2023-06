Enviado do Papa diz que missão de paz ‘seguirá como planejado’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2023 - 16:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 13 JUN (ANSA) – O cardeal italiano Matteo Zuppi, enviado especial do papa Francisco, afirmou nesta terça-feira (13) que a missão de paz do Vaticano na Rússia “continuará como planejado”.

Zuppi, que concluiu recentemente uma missão de dois dias na capital ucraniana a pedido do líder da Igreja Católica, informou que ainda se encontrará com o religioso para “definir os detalhes” da etapa de Moscou, na Rússia.

O enviado do Papa, que não comentou nada sobre uma possível visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Roma, na Itália, para falar com Francisco, revelou que ainda não se encontrou com o Santo Padre.

A recente visita de Zuppi a Kiev foi definida pela Santa Sé como “breve, mas intensa”. Ao longo dos dois dias que permaneceu em Kiev, o italiano se reuniu com autoridades civis e representantes religiosos.

O próximo objetivo da missão de paz do Vaticano é fazer com que Zuppi também visite Moscou para se reunir com o presidente Vladimir Putin, mas o Kremlin diz que ainda não está previsto nenhum encontro. (ANSA).

