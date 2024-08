Enviado do Papa discute paz na Ucrânia com governo da China

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 AGO (ANSA) – O cardeal italiano Matteo Zuppi, enviado do papa Francisco para discutir a paz na Ucrânia, conversou por telefone com Li Hui, representante do governo da China para assuntos euroasiáticos.

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (15) pela Santa Sé, o diálogo ocorreu na manhã de quarta (14), de maneira “cordial”, e deu sequência a um encontro realizado em Pequim em setembro passado.

“Foram manifestadas a grande preocupação pela situação [na Ucrânia] e a necessidade de favorecer o diálogo entre as partes, com garantias internacionais adequadas para uma paz justa e duradoura”, diz a nota.

A China vem tentando se colocar de forma mais decisiva como mediadora entre Moscou e Kiev, que travam uma guerra há dois anos e meio.

Recentemente, em visita a Guangzhou, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, chegou a dizer que a Ucrânia estava “pronta para conversar com a Rússia”, em um raro sinal de abertura a negociações entre os dois lados.

Após longos meses de impasse, a guerra entrou em uma nova fase na semana passada, com o início de uma inédita incursão terrestre da Ucrânia na região russa de Kursk. Segundo Kiev, o objetivo é criar uma “zona de amortecimento” para evitar que essa área da Rússia seja usada para o lançamento de ataques aéreos. (ANSA).