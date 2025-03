Enviado de Trump visitará Rússia nesta semana, diz Casa Branca

NOVA YORK, 12 MAR (ANSA) – A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou que o investidor Steve Witkoff, enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará a Rússia ainda nesta semana.

A provável viagem do bilionário até Moscou ocorrerá pouco tempo depois do encontro entre autoridades americanas e ucranianas em Jidá, na Arábia Saudita, que conversaram sobre uma trégua no conflito no leste europeu.

A confirmação da Casa Branca também foi comunicada algumas horas após Trump ter revelado que seus negociadores estavam a caminho da capital russa. Na ocasião, o republicano disse esperar que Vladimir Putin, presidente russo, “aceite o cessar-fogo”.

O chefe de Estado republicano, contudo, não respondeu a uma outra pergunta sobre as negociações com a Rússia para a trégua em Kiev e acrescentou que “não conversou” com o líder do Kremlin.

Putin visitou hoje tropas envolvidas em uma contraofensiva na região de Kursk, na Rússia, e deu ordens para que seus militares derrotem os ucranianos presentes na área “o mais rápido possível”.

O presidente, vestido com uniforme militar, fez sua primeira visita às tropas envolvidas em uma contraofensiva para expulsar as forças inimigas da região desde agosto passado.

Por fim, Volodymyr Zelensky, mandatário ucraniano, afirmou eu espera medidas fortes dos Estados Unidos se a Rússia rejeitar a proposta para um cessar-fogo de 30 dias.

“Entendo que podemos contar com medidas fortes. Ainda não sei os detalhes, mas estamos falando sobre sanções e fortalecimento da Ucrânia”, afirmou o presidente. (ANSA).