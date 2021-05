‘Envergonha a marca’, diz outro dirigente do Sport sobre Gilberto; torcida pede expulsão de conselheiros Gilberto, participante do BBB 21, foi alvo de mais um ataque homofóbico de conselheiros do Sport após fechar parceria com o clube que torce

A presença de Gil do Vigor na Ilha do Retiro, casa do Sport, gerou ataques homofóbicos advindos de conselheiros do clube. Na última sexta-feira, Flávio Koury disse que a dança característica de Gilberto, ex-participante do Big Brother Brasil 2021, representava uma “desmoralização” e que achariam que na “Ilha só tem viado”. Neste sábado, em mais um áudio vazado, desta vez do também conselheiro Renan Valeriano, o dirigente defende a ação de Koury.

– Também sou conselheiro do Sport, compactuo com o que foi falado pelo doutor Flávio e não concordo com a veiculação da nossa marca da nossa imagem por esse cidadão que não tem nenhum serviço prestado ao Sport, pelo contrário, ele empobrece e envergonha a marca Sport Club do Recife. Reitero todas as palavras do doutor Flávio – disse Valeriano.

Romero Albuquerque, conselheiro que divulgou os áudios, afirmou que irá pedir a expulsão de ambas figuras homofóbicas da cúpula rubro-negra.

– Não poderia permitir que um ato de homofobia ficasse exclusivamente nas quatro paredes desse grupo – afirmou.

Nesse sentido, torcedores do Sport não aprovaram o posicionamento infeliz dos conselheiros Flávio Koury e Renan Valeriano. Os rubro-negros iniciaram um movimento requerendo suas expulsões. Na manhã deste sábado, o baixo-assinado para demissão de Koury continha 3 mil assinaturas. Os rubro-negros pedem também sua dispensa do Diário Pernambucano, portal onde é vice-presidente jurídico.

– O advogado Flavio Koury, membro do Conselho Deliberativo do Sport Clube do Recife e vice-presidente Jurídico do Diário de Pernambuco, fez comentários homofóbicos inaceitáveis e por isso exigimos seu imediato afastamento dos cargos – disse um trecho do baixo-assinado promovido pelo torcedor Lucas Lima.

Em suas redes, Gilberto se manifestou após os ataques homofóbicos sobre sua presença na Ilha do Retiro.

– Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e, posso garantir, ainda machuca muito! Mas sigo firme e providências serão tomadas – ponderou Gil do Vigor.

