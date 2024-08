Entusiastas do antienvelhecimento estão recebendo injeções de células-tronco nos joelhos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2024 - 2:23 Para compartilhar:

Entusiastas da longevidade estão viajando pelo mundo e gastando milhares de dólares para injetar células-tronco em seus joelhos doentes.

Bryan Johnson, o empresário famoso por gastar incríveis US$ 2 milhões por ano para tentar reverter o processo de envelhecimento, revelou recentemente que voou para a Physical Longevity nas Bahamas para se submeter a tratamentos nos joelhos, quadris e ombros usando células-tronco mesenquimais.

A terapia com células-tronco tem sido usada para tratar uma série de problemas de saúde, incluindo leucemia e diabetes, mas usar células de outra pessoa para manter os joelhos saudáveis ​​é um feito relativamente novo e não é aprovado pela FDA.

A FDA só permite procedimentos nos quais células de uma pessoa são usadas nela mesma.

É por isso que entusiastas do antienvelhecimento estão voando para lugares como Bahamas e Panamá para passar pelo procedimento nos joelhos.

Quando células saudáveis ​​são injetadas em uma pessoa, elas podem regenerar e reparar tecidos que foram danificados.

Especialistas médicos esperam que a terapia possa ser usada para tratar uma longa lista de problemas médicos.

“O que realmente espero é que no futuro, quando formos ao consultório para o check-up anual e tomarmos a vacina contra a gripe, talvez também recebamos um reforço de células-tronco para tratar nossas condições atuais ou para retardar o início delas, para tratar nossos corpos da melhor maneira possível, independentemente do que a loteria genética nos deu”, disse Matthias Bernow, CEO da empresa de biotecnologia Cellcolabs que forneceu as células-tronco para o procedimento de Johnson, ao Business Insider .

No entanto, a terapia com células-tronco é atualmente muito cara e requer muito mais pesquisa, especialmente quando usada para tratamentos mais novos, como a regeneração articular.

Johnson, por exemplo, gastou US$ 16.500 por injeção (quase R$ 90 mil, na cotação de hoje).

O magnata da tecnologia disse que contratou uma equipe de especialistas médicos que avaliaram e revisaram estudos sobre possíveis tratamentos de longevidade, o que o levou a se submeter ao procedimento na Physical Longevity.

Johnson recebeu injeções de células de voluntários suecos jovens e saudáveis.

Como sua saúde já está em ótimas condições, ele disse que ainda não notou nenhuma mudança significativa, mas está aguardando dados objetivos de seus testes personalizados de longevidade.

“Isso provavelmente ocorre porque meus biomarcadores de saúde já estão no top 1% em relação a músculos, gordura, saúde metabólica, saúde cardiovascular, etc.”, disse Johnson ao Business Insider. “Então, é bem difícil para meu sentimento subjetivo de bem-estar melhorar.”

Os médicos estão otimistas sobre esse tipo de terapia com células-tronco, mas querem que os pacientes entendam que ela ainda está sendo estudada.

“Tenho que moderar as expectativas e deixar os pacientes saberem que isso não é pó mágico de pirlimpimpim. Estamos estudando isso em um ensaio clínico, e os resultados levam tempo”, disse o médico de Johnson, Steven Sampson, ao Business Insider.