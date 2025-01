Entrosar a dupla Mbappé-Vini Jr, o próximo objetivo do líder Real Madrid no Espanhol

O entrosamento entre o astro brasileiro Vinicius Junior e o francês Kylian Mbappé é o próximo objetivo do líder da LaLiga, o Real Madrid, após conseguir a classificação para os playoffs da Liga dos Campeões, com a vitória na quarta-feira sobre o Brest.

Contra o Espanyol, no sábado (1º), último jogo antes de enfrentar o Atlético de Madrid, segundo colocado e quatro pontos atrás, a equipe do técnico Carlo Ancelotti tentará ajudar suas duas estrelas a se entenderem melhor em campo.

Depois de um mau início na Champions, o time ‘merengue’ avançou para a repescagem e fechou a fase de liga com o triunfo por 3 a 0 diante do Brest, na quarta-feira, no Stade du Roudourou, na França.

Vinicius Junior estava suspenso, enquanto seu compatriota Rodrygo se destacou jogando pela ponta-esquerda e marcando dois gols para dar continuidade à sua boa sequência.

O retorno de Mbappé ao seu melhor futebol ocorre no momento em que Vini também tem ficado afastado, primeiro por lesão e depois por suspensão na LaLiga, após receber um cartão vermelho diante do Valencia.

Contra o Espanyol, o brasileiro tentará estabelecer uma ligação com Mbappé que ajude o Real Madrid a alcançar um nível de jogo superior.

“Estamos mais sólidos e tenho plena confiança nesta equipe porque gosto do que vejo em campo”, disse Ancelotti.

Mbappé marcou seis gols nos últimos quatro jogos contando todas as competições, enquanto Vinicius foi titular apenas em um deles.

“Kylian veio para nos ajudar e nós vamos ajudá-lo a terminar como artilheiro de todas as competições”, declarou Vini Jr.

Nos primeiros meses da temporada Mbappé dava a entender que queria jogar na ponta-esquerda, de Vinicius, mas o trabalho de Ancelotti com o francês no centro do ataque rendeu frutos.

O Atlético de Madrid tentará acompanhar o ritmo do Real Madrid vencendo o Mallorca (6º) no estádio Metropolitano, no sábado, às 14h30 (horário de Brasília).

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone também chegam eufóricos depois de vencerem o Salzburg, na Áustria, por 4 a 1, com uma dobradinha do francês Antoine Griezmann.

Já o Barcelona, que deixou escapar a liderança da Liga dos Campeões ao empatar com a Atalanta (2-2), está sete pontos atrás do time ‘merengue’, e por isso, não tem margem de erro diante do Alavés (17º), no domingo, às 10h00 (horário de Brasília).

— Programação da 22ª rodada de LaLiga (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(17h00) Leganés – Rayo Vallecano

– Sábado:

(10h00) Getafe – Sevilla

(12h15) Villarreal – Valladolid

(14h30) Atlético – Mallorca

(17h00) Espanyol – Real Madrid

– Domingo:

(10h00) Barcelona – Alavés

(12h15) Valencia – Celta de Vigo

(14h30) Osasuna – Real Sociedad

(17h00) Betis – Athletic Bilbao

– Segunda-feira:

(17h00) Girona – Las Palmas

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 50 20 30

2. Atlético de Madrid 45 21 13 6 2 35 14 21

3. Barcelona 42 21 13 3 5 59 24 35

4. Athletic 40 21 11 7 3 31 18 13

5. Villarreal 34 21 9 7 5 39 32 7

6. Mallorca 30 21 9 3 9 19 26 -7

7. Rayo 29 21 7 8 6 25 24 1

8. Girona 28 21 8 4 9 29 29 0

9. Real Sociedad 28 21 8 4 9 17 17 0

10. Betis 28 21 7 7 7 23 26 -3

11. Osasuna 27 21 6 9 6 25 30 -5

12. Sevilla 27 21 7 6 8 24 30 -6

13. Celta 25 21 7 4 10 30 33 -3

14. Getafe 23 21 5 8 8 17 17 0

15. Las Palmas 23 21 6 5 10 26 34 -8

16. Leganés 23 21 5 8 8 19 29 -10

17. Alavés 21 21 5 6 10 25 33 -8

18. Espanyol 20 21 5 5 11 20 33 -13

19. Valencia 16 21 3 7 11 20 36 -16

20. Valladolid 15 21 4 3 14 14 42 -28

rbs-rsc/aam/aa