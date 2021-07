Entrosamento de Bonucci e Chiellini é peça-chave para Itália segurar ataque inglês na final da Eurocopa Zagueiros de 34 e 36 anos, respectivamente, atuam juntos na Juventus há onze temporadas e vivem expectativa para duelo com Sterling e Kane, que já marcaram sete vezes na Euro

“Um bom time começa por um bom goleiro”. Certamente você já ouviu esta frase no meio do futebol. No caso da Itália, que realmente tem o arqueiro Gianluigi Donnarumma como um de seus destaques, a zaga composta por dois veteranos também começa a explicar o sucesso da equipe de Roberto Mancini.

Companheiros de longa data, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini podem ser considerados como dois dos melhores defensores em atividade nos dias atuais, por mais que não estejam mais no auge físico e técnico. E as atuações de ambos nesta edição da Eurocopa, mostra que o entrosamento deles pode ser essencial para o bicampeonato europeu da Azzurri.

Diante de um ataque poderoso, com nomes como Sterling e Kane, que juntos marcaram sete gols nesta Eurocopa, a dupla de zaga italiana será colocada à prova mais uma vez. Antes do jogo, Bonucci elogiou o time inglês e falou que será necessário atenção de todos para marcá-los.

– A Inglaterra tem atacantes muito fortes, será necessária grande atenção não só de nós, defensores, mas de toda a equipe. Teremos que estar muito atentos à velocidade dos meias e dos pontas e à fisicalidade de seus primeiros atacantes – disse o defensor em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Bonucci e Chiellini jogam juntos desde 2010, quando Leonardo chegou à Juventus. Em 2017, o zagueiro se transferiu para o Milan, mas retornou ao time de Turim um ano depois. Juntos, conquistaram 17 títulos pela Velha Senhora, sempre impondo respeito aos adversários.

O entrosamento é tanto, que até fora de campo eles passam tempo juntos. Bonucci revelou que passará férias junto com o amigo capitão da Azzurri.

– Minha relação com o Giorgio (Chiellini)? Só digo que na segunda-feira voltaremos da Eurocopa e dois dias depois partiremos juntos para as férias – afirmou.

Bonucci e Chiellini juntos na Juventus (Foto: MARCO BERTORELLO/AFP)

O duelo contra a Inglaterra não será o primeiro grande teste da dupla de zaga italiana. Nas quartas de final, o time do País da Bota eliminou a Bélgica, que tinha como referência o atacante Romelu Lukaku. Conhecido de ambos por jogar na Inter de Milão, o camisa 9 teve dificuldades com a marcação e só conseguir balançar as redes de Donnarumma em cobrança de pênalti.

Na temporada 2020/21, Bonucci (34 anos) e Chiellini (36 anos) tiveram problemas físicos e entraram em campo 35 e 25 vezes, respectivamente. Em algumas partidas, o técnico Andrea Pirlo optou por utilizar somente um deles, o que fez com que o número de vezes que jogaram juntos fosse pouco.

Ao todo, os defensores formaram dupla de zaga em 15 jogos, com 12 vitórias, dois empates e somente uma derrota. Nessas partidas, a Juventus sofreu 12 gols, mas saiu de campo sem sem vazada ao logo dos 90 minutos em seis oportunidades.

Com um bom retrospecto e, acima de tudo, um bom entrosamento, Bonucci e Chiellini são esperanças para que o “catenaccio” funcione para o time de Roberto Mancini na final do torneio de seleções europeias.

* Estagiário, sob supervisão de Cayo Pereira.

