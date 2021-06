Entrevistado grita ‘Fora Bolsonaro’ ao vivo na Globo

A jornalista Michelle Loreto foi obrigada a cortar a entrevista com um morador do bairro Jaçanã, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (29). Klayton, que conversava com a jornalista via telefone, se despediu dos telespectadores do “Bom Dia São Paulo”, agradeceu sua participação e mandou um recado:

“Muito obrigado e fora Bolsonaro!”, disse o morador. Michelle contornou a situação comentando sobre o relato do morador do Jaçanã e a situação difícil para sair de casa com o alagamento.

“Você viu aí a declaração do Klayton, que está sofrendo com o transtorno aí”, disse Michelle. A jornalista substitui Rodrigo Bocardi, que está apresentando o Jornal da Globo — em rede nacional.

Veja também