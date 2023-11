Entrevista inflamada: Elon Musk xinga anunciantes que deixaram o X

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/11/2023 - 5:02 Para compartilhar:

O bilionário Elon Musk disse aos anunciantes que fugiram de sua plataforma de mídia social X por causa do conteúdo anti-semita “vão se foder” em uma entrevista inflamada na quarta-feira.

Seus comentários cheios de palavrões seguiram um momento de arrependimento em uma entrevista do New York Times DealBook Summit, quando ele disse pela primeira vez “Sinto muito” por um tweet que concordava com uma postagem antijudaica no X em 15 de novembro.

Musk tem enfrentado uma série de críticas desde que, em 15 de novembro, concordou com um usuário que alegou falsamente que os judeus estavam alimentando o ódio contra os brancos, dizendo que o usuário que fez referência à teoria da conspiração da “Grande Substituição” estava falando “a verdade”.

Na quarta-feira, Musk disse que “entregou uma arma carregada” aos detratores, descrevendo sua postagem como possivelmente a pior que ele fez durante uma história de mensagens que incluía muitas mensagens “tolas”.

O CEO da Tesla se irritou com a ideia de ser antissemita e disse que os anunciantes que deixaram o X, anteriormente conhecido como Twitter, não deveriam anunciar no X – e não deveriam pensar que poderiam chantageá-lo.

“Vá se foder”, disse ele.

Perguntando se isso estava claro, ele acrescentou “Ei, Bob”, uma aparente referência a Robert Iger, executivo-chefe da Walt Disney, que retirou anúncios de X. Iger falou anteriormente no evento.

As pessoas que não gostam dele deveriam considerar os produtos que sua empresa fabrica com base em sua qualidade, disse Musk, apontando para os carros elétricos Tesla e dos foguetes SpaceX. “Certamente não vou ceder”, disse ele.

Os comentários de Musk foram feitos no mesmo dia em que o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, alertou que o aumento do anti-semitismo desde o início da guerra Israel-Hamas atingiu um ponto de crise, dizendo que ameaça a segurança dos judeus em todo o mundo e o futuro de Israel. “Para nós, povo judeu, o aumento do anti-semitismo é uma crise. Um incêndio de cinco alarmes que deve ser extinto”, disse Schumer em um discurso emocionado de 40 minutos no Senado.

A teoria da “Grande Substituição” afirma falsamente que o povo judeu e os esquerdistas estão planejando a substituição étnica e cultural das populações brancas por imigrantes não-brancos, o que levará a um “genocídio branco”.

A postagem de Musk atraiu a condenação da Casa Branca pelo que chamou de “promoção abominável do ódio antissemita e racista”.

Após a postagem, grandes empresas dos EUA, incluindo Walt Disney, Warner Bros Discovery e Comcast, controladora da NBCUniversal, suspenderam seus anúncios no X. Um relatório do grupo de vigilância liberal Media Matters precipitou a saída do anunciante, que disse ter encontrado anúncios próximos a postagens que apoiavam o nazismo. A plataforma entrou com uma ação na semana passada contra a Media Matters por difamação.

Após a condenação, Musk viajou para Israel e visitou o local do ataque do Hamas no país em 7 de outubro. Na segunda-feira, ele conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma conversa transmitida ao vivo no X.

Musk disse na quarta-feira que a viagem foi planejada antes de sua mensagem e era “independente” do assunto.

Em Israel, Musk disse que é contra o anti-semitismo e qualquer coisa que “promova o ódio e o conflito” e afirmou que X não promoveria discurso de ódio.

“O fato de você ter vindo aqui fala muito do seu compromisso em tentar garantir um futuro melhor”, disse Netanyahu a Musk durante a conversa.

A ampla entrevista de Musk incluiu discussões sobre liberdade de expressão, meio ambiente e política presidencial dos EUA. Musk disse que achava que não votaria para reeleger o presidente Biden, mas não disse que votaria em seu provável adversário, Donald Trump.





