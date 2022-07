Entrevista inédita com Carlos Drummond de Andrade vai ao ar na MEC

Para comemorar os 100 anos do rádio do Brasil, a Rádio MEC leva ao ar uma entrevista inédita do poeta Carlos Drummond de Andrade concedida à roteirista, produtora e apresentadora Maria Muniz no final da década de 1950. Ao longo desta terça-feira (12), um trecho da conversa pode ser conferido pelos ouvintes em um episódio dedicado a Maria Muniz, como parte da série de interprogramas comemorativos que vem sendo veiculada na MEC desde o mês passado.

O trecho selecionado da entrevista original também será publicado na página da Radioagência Nacional. A íntegra do material poderá ser acessada no perfil da Rádio MEC no Spotify e no canal da emissora no YouTube.

Com cinco minutos de duração, os interprogramas diários sobre o centenário do rádio no país mesclam entrevistas e material de acervo para abordar diversos aspectos históricos relacionados ao veículo. A ideia é resgatar personalidades, programas e emissoras marcantes presentes na memória afetiva dos ouvintes.

Muitas preciosidades do acervo das rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) estão sendo revisitadas e digitalizadas durante as pesquisas para a produção da série de programetes temáticos. Esse foi o caso da entrevista de 30 minutos com Carlos Drummond de Andrade para o programa “Encontro com a literatura” que ia ao ar nas noites de sexta-feira na Rádio MEC.

Durante o bate-papo com Maria Muniz, o escritor conta casos e responde às perguntas da apresentadora por meio de seus poemas. Ao longo da entrevista, Drummond recita Poema das Sete Faces, Confidência do Itabirano, Infância, Caso do Vestido, O Mito, Caso Pluvioso, Desaparecimento de Luísa Porto, Pombo-Correio, e Canção da Moça-Fantasma de Belo Horizonte.

Considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século 20, Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade de Itabira, em Minas Gerais, e as lembranças da cidade permearam boa parte de sua obra. Diversos temas foram abordados pelo escritor em seus textos, desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, até questões cotidianas, familiares e políticas, dialogando sempre com correntes tradicionais e contemporâneas de sua época.

Sobre a Rádio MEC

Reconhecida pelos amantes da música, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

