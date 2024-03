Entrevista de Wanessa Camargo no Fantástico divide opiniões na internet

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/03/2024 - 0:54 Para compartilhar:

Wanessa Camargo deu sua primeira entrevista após a expulsão do BBB24. No Fantástico deste domingo (17), a cantora respondeu sobre algumas atitudes que teve na casa e como reagiu ao tomar conhecimento das acusações que sofria fora do confinamento.

Após a participação, a internet reagiu às declarações com críticas e apoio à ex-BBB.

A edição do Fantástico utilizou de ‘flashbacks’ para contradizer algumas afirmações da Wanessa, o que os internautas chamaram de “VAR”, com referência ao equipamento utilizado no futebol para o árbitro rever os lances. Outros comentários foram na ideia de que a entrevista não foi muito boa para limpar a barra da cantora.

O Fantástico metendo um VAR e desmentindo a Wanessa em horário nobre. pic.twitter.com/gZ5fEy0xHE — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) March 18, 2024

Sabe o que me cansa neste país? A eterna negação do racismo. As pessoas falam, agem de maneira racista, mas a negação permanece. Por isso que a gente não avança. Isso é e não é sobre a Wanessa. Mas ela foi um exemplo disso #fantastico pic.twitter.com/1U36cBZgHe — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) March 18, 2024

achei que essa entrevista no fantástico foi feita na intenção de limpar a imagem da wanessa camargo aqui fora mas acho que não ajudou, viu? pic.twitter.com/TlXin9XfT2 — matheus (@whomath) March 18, 2024

Wanessa: vou no Fantástico pra limpar a minha imagem Renata Ceribelli: pic.twitter.com/pzW10QPoUg — Wes (@knuppao) March 18, 2024

Foi impressão só minha ou essa entrevista da Wanessa Camargo no Fantástico só confirmou que ela não aprendeu nada sobre racismo estrutural e continua se achando a correta? #BBB24 #Fantastico pic.twitter.com/byeaCdEwQf

— ALEXT. (@aletirso) March 18, 2024

Mas teve quem achou a entrevista uma ‘casca de banana’ e não aprovou a forma em que a conversa foi conduzida. Para alguns internautas, Wanessa se saiu bem e aproveitaram para atacar o Davi, seu maior rival dentro da casa.

A Renata Ceribelli foi bem "agressiva" com a Wanessa, nem deixa ela concluir as respostas. Ainda sim Wanessa reconheceu os erros. Além de tudo ela é humana, mãe, enfim. Boa sorte a ela #Fantástico #BBB24 — Erlan Bastos (@erlan_bastos) March 18, 2024

A Wanessa Camargo é uma pessoa incrível. Achei o formato da matéria no fantástico desnecessário e a jornalista queria pra Wanessa assumir algo que ela não é

O convívio com Davi é insustentável e toda pessoa que for contra parece que querem colocar como monstros

WANESSA FANTÁSTICA pic.twitter.com/Bo1gUqEBWZ — Wagnoso👨🏻‍💻 (@Wagnosa) March 18, 2024

A Wanessa acabando com o Davitima no #Fantástico, dizendo até que poderia ter pedido a expulsão dele antes numa rasteira que ele deu nela e a machucou, mas que não precisava. Mas precisava sim! CUVI E SEUS TORCEDORES VERGONHAS DO BRASIL #BBB24 pic.twitter.com/yzVriBTM20 — Ewerton Azevedo (@SrGLOBAL) March 18, 2024





