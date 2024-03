Entrevista de Wanessa ao ‘Fantástico’ teria desagradado equipe da cantora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2024 - 12:27 Para compartilhar:

Neste domingo, 17, Wanessa Camargo deu sua primeira entrevista após ter sido desclassificada do “BBB24“. Em bate-papo com Renata Ceribelli ao “Fantástico“, a cantora negou que tenha cometido racismo com Davi e confirmou o término de seu relacionamento com Dado Dolabella.

Durante a exibição da entrevista, a edição do programa utilizou de “flashbacks” para contradizer algumas afirmações da Wanessa — o que os internautas chamaram de “VAR”, com referência ao equipamento utilizado no futebol para o árbitro rever os lances.

No entanto, segundo a “Folha”, a edição causou mal-estar entre a equipe da cantora e a produção do dominical da Globo. Isso porque a entrevista, que poderia ter sido usada para melhorar a imagem de Wanessa perante o público, transmitiu a impressão de que ela está em negação acerca de suas atitudes.

Ao “F5”, a assessoria de imprensa da cantora negou que tenha feito reclamações sobre a exibição.

