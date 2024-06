Entrevista coletiva do BC sobre Relatório de Inflação será realizada em São Paulo no dia 27

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 10:00 Para compartilhar:

O Banco Central informou na quinta-feira, 20, que a entrevista coletiva do Relatório de Inflação será realizada em São Paulo, às 11 horas da quinta-feira, 27. A coletiva contará com as participações do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e do diretor de Política Econômica, Diogo Guillen.

De acordo com o BC, a capital paulista foi escolhida por uma questão de agenda de Campos Neto.

O presidente do BC tem agendas em Portugal e na Suíça a partir da semana que vem.

O Relatório de Inflação será publicado pelo Banco Central às 8 horas do mesmo dia. A coletiva do RTI de março também foi realizada em São Paulo.