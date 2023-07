EntrePay adquire a Wealth Money

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 18:13 Compartilhe

A EntrePay, empresa de adquirência do grupo Entre Investimentos, está investindo na criação de um ecossistema de soluções e serviços, com a aquisição de outros negócios. Com a estratégia de oferecer “Um Mundo de Soluções”, para atender às necessidades do setor de meios de pagamentos, comprou o controle da Wealth Money, antiga Wise Money, startup de empréstimos P2P (entre pares, em tradução livre). O negócio foi fechado por R$ 10 milhões e prevê a manutenção de três dos quatro fundadores em cargos executivos da empresa.

A aquisição abre à EntrePay a possibilidade de oferecer aos clientes que utilizam suas maquininhas mais uma opção de crédito, com juros mais acessíveis que os cobrados pelos bancos. Permite também a estruturação de FIDCs baseados em recebíveis de cartão de crédito. “A Wealth Money, com os empréstimos P2P, reforça a rede e os clientes da EntrePay, pois disponibiliza aos sub-adquirentes uma oferta completa de soluções e serviços. Com a aquisição, ampliamos o serviço de antecipação de crédito para os vendedores que usam a máquina de cartão de crédito”, diz Antonio Freixo, o Mineiro, sócio da Entre Investimentos, dona da EntrePay.

A Wealth Money pretende acelerar os planos de expansão em 2023, multiplicando por dez o volume transacionado em sua plataforma. Do início da operação, em dezembro de 2020, até 2022, a empresa intermediou R$ 12 milhões em empréstimos. “Até o fim deste ano, a meta é passar dos R$ 100 milhões”, diz o CEO, Diego Camacho, sócio-fundador e idealizador da Wealth Money.

Nos planos estão a entrada no segmento de pequenas e médias empresas e uma série de lançamentos: FIDC entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões, a fim de aumentar o volume de recursos para empréstimos; FIDC de crédito para empresas com garantias de recebíveis de cartões de crédito; um novo aplicativo; uma plataforma para que assessores de investimentos possam recomendar o P2P da Wealth Money; e um sistema para que os clientes possam investir via whatsapp.

No mercado de empréstimos P2P, plataformas como a Wealth Money fazem a ponte entre quem tem dinheiro para emprestar e quem quer pegar emprestado sem ter de recorrer a um banco ou a uma financeira. Quem empresta recebe juros maiores do que receberia ao comprar CDBs de um banco, por exemplo, e quem pega o dinheiro emprestado paga juros menores do que pagaria utilizando o cheque especial.

Regulamentado a partir de 2018, o mercado brasileiro de empréstimos P2P é estimado hoje em cerca de R$ 3 bilhões, com algo entre 10 e 15 empresas atuantes. Nos Estados Unidos e na Europa, onde é mais desenvolvido, há empresas como a Lending Club, que tem capital aberto na Bolsa e faturamento de bilhões de dólares por ano. Com a perspectiva de redução dos juros, a expectativa é que o mercado brasileiro deslanche nos próximos anos. A Wealth Money conta com cerca de 50 mil clientes cadastrados, entre tomadores de crédito e investidores.

Criação do ecossistema EntrePay

A aquisição da Wealth Money faz parte da estratégia da EntrePay de criar um ecossistema de soluções e serviços, com a aquisição de outros negócios. A compra de outras empresas de vários segmentos, como a Pmovil, de pagamentos alternativos, Portal Editora Três, de conteúdo e conhecimento e Wise Money, novo formato de investir e fazer empréstimo, reforça a capacidade de antecipação de crédito e amplia a oferta de produtos.

“Estamos oferecendo um mundo de soluções para atender às necessidades do setor de meios de pagamentos. Nosso objetivo é ser o melhor parceiro do mercado para os adquirentes e estamos investindo na nossa capacidade financeira para cumprir prazos e contratos com precisão e previsibilidade, trazendo mais segurança, transparência e praticidade aos nossos clientes”, explica Freixo.

A EntrePay faz parte da Entre Investimentos, uma holding com grande capacidade financeira. A empresa surgiu a partir da compra pelo Grupo Entre da operação da Global Payments no país, em janeiro de 2022. “Estamos aproveitando a capacidade da Global para renovar toda a operação, com novidades que incluem capacidade financeira e tecnológica para o crescimento da rede de parceiros e clientes. Iremos promover a inclusão financeira e a democratização do acesso aos meios de pagamento em todo o território brasileiro”, reforça Mineiro.

A EntrePay espera dobrar o número de subadquirentes e chegar ao final do ano com entre 30 a 32, até o final de 2023. A empresa faturou cerca de R$ 200 milhões em 2022 e a meta é terminar 2023 com R$ 60 bilhões em TPV e R$ 14 bilhões de antecipação de recebíveis.