Entregas de fertilizantes crescem 6,7% em novembro ante um ano, afirma Anda

São Paulo, 5 – As entregas de fertilizantes em novembro de 2023 somaram 3,999 milhões de toneladas, 6,7% mais em relação a igual mês de 2022. No acumulado de janeiro a novembro, foram entregues 42,218 milhões de toneladas, aumento de 11,9% ante os 11 meses do ano retrasado, informou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).

Conforme a entidade, Mato Grosso concentra o maior volume no período analisado (22,2%), de 9,380 milhões de toneladas, seguido do Rio Grande do Sul, com 4,872 milhões de toneladas, Paraná, com 4,563 milhões de toneladas, Goiás, com 4,527 milhões de toneladas, Minas Gerais, com 4,156 milhões de toneladas e São Paulo, com 4,074 milhões de toneladas.

De acordo com a Anda, a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de novembro com 597 mil toneladas, crescimento de 3,1%, e, no acumulado de janeiro a novembro, de 6,247 milhões de toneladas, redução de 8,7% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram produzidas 6,846 milhões de toneladas.

As importações de fertilizantes intermediários alcançaram no mês de novembro 3,999 milhões de toneladas, crescimento de 70,5%. No acumulado de janeiro a novembro, o total importado foi de 35,587 milhões de toneladas, crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2022.

