Entregas de fertilizantes caem 0,5% em julho ante julho de 2018, diz Anda

São Paulo, 6 – As entregas de fertilizantes ao consumidor final no mês de julho recuaram 0,5% em relação a igual mês de 2018, totalizando 3,944 milhões de toneladas. Os dados foram publicados pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) e são os mais recentes da entidade. Quando observado os primeiros sete meses do ano, o volume entregue, de 17,667 milhões de toneladas, superou em 5,3% o apurado em intervalo correspondente do ano passado.

Mato Grosso, mais uma vez, concentrou as entregas de adubos no País de janeiro a julho, com 21,91% do total ou 3,875 milhões de toneladas. Foi seguido pelo Paraná, com 2,543 milhões de toneladas; São Paulo, com 1,979 milhão de toneladas; Rio Grande do Sul, com 1,856 milhão de toneladas; Goiás, com 1,726 milhão de toneladas; e Minas Gerais, com 1,614 milhão de toneladas.

Já a produção nacional recuou na comparação anual. Em julho, 554 mil toneladas foram produzidas, queda de 19,5% ante igual mês de um ano antes. No acumulado do ano, o volume produzido, de 3,993 milhões de toneladas, foi 10,6% inferior ao reportado nos sete primeiros meses de 2018.

O volume importado de fertilizantes intermediários aumentou tanto em julho como no acumulado do ano, 21,2% e 13,2%, respectivamente. Em julho, foram trazidos do exterior 3,062 milhões de toneladas, enquanto nos sete meses do ano foram 15,319 milhões de toneladas. O Porto de Paranaguá (PR) foi a principal porta de entrada de adubos no País, com desembarque de 4,570 milhões de toneladas entre janeiro e julho deste ano, 7,2% a menos que no mesmo período do ano passado.

Conforme a Anda, os estoques de produtos intermediários para fertilizantes e formulações NPK (de nitrogênio, fósforo e potássio) alcançavam a 6,057 milhões de toneladas em 31 de dezembro de 2018, 9,5% acima dos 5,533 milhões de toneladas ao fim de 2017.