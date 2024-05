Entregador detona Ludmilla e expõe suposta atitude arrogante da cantora: ‘Idiota’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 13:44 Para compartilhar:

Na noite de terça-feira, 14, um entregador gravou um vídeo nas redes sociais detonando a cantora Ludmilla. Na gravação, o homem relata que foi deixar uma encomenda para a esposa da famosa, Brunna Gonçalves, na casa do casal e Ludmilla teria sido arrogante com ele.

“C*ralho, é f*da, hein família. O pai tá aqui em Alphaville pra fazer entrega pra Bruna, mulher da Ludmilla. Cheguei ali, a Ludmilla desceu do carro, olhou pra cara do entregador, do humilde entregador, ao invés de pegar a p*rra do pedido, ela e os amiguinhos entraram, foram lá dentro de casa chamar a empregada pra vir me atender”, contou o entregador.

“Custava pegar a p*rra do pedido? Não custava, né? (…) Era difícil pegar o pedido na minha mão? Eu ganho por entrega, filha, não ganho 30 mil pra cantar essas músicas m*rda que você canta, não. P*rra! Idiota pra c*ralho”, finalizou.

Assista ao vídeo do entregador:

Entregador relata que foi na casa de Ludmilla fazer uma entrega para Brunna Gonçalves e que a cantora, ao chegar de carro com amigos, optou por chamar a empregada para receber a entrega, em vez de pegá-la pessoalmente. pic.twitter.com/jYhxpnBsGM — POPTime (@siteptbr) May 15, 2024