Entregador da Amazon mergulha na piscina de cliente completamente vestido

Um entregador da Amazon encontrou uma maneira incomum de vencer o calor do sul da Califórnia, nos EUA – mergulhar totalmente vestido na piscina de um cliente.

O motorista não identificado está causando bastante impacto nas mídias sociais depois de ser flagrado por uma câmera de segurança de uma residência de Los Angeles, de acordo com o site de compartilhamento de vídeos ViralHog.

O dono da casa havia deixado um bilhete para o entregador à beira da piscina, dizendo: “Se quiser dar um mergulho, fique à vontade”.

O vídeo mostra o motorista lendo a nota depois de deixar seu pacote. Sem hesitar, o entregador – ainda vestido com seu uniforme completo, com boné e sapatos da Amazon – pula no trampolim e mergulha na água.

Mais tarde, o proprietário da casa compartilhou no TikTok que não esperava que o funcionário da Amazon realizasse o mergulho improvisado.

“Eu não esperava que ele fizesse isso ATÉ que verifiquei as imagens de segurança…”, escreveu o proprietário.

Imagens de segurança adicionais da propriedade mostraram o entregador da Amazon, agora encharcado, mas revigorado, correndo para seu carro estacionado do lado de fora e saindo em alta velocidade.

Não está claro por que o trabalhador sentiu uma necessidade tão urgente de se refrescar, considerando que as temperaturas em Gardena, Califórnia, atingiram apenas 24 graus naquele dia, de acordo com dados do AccuWeather.com.

