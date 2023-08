Entrega fertilizantes ao mercado cresce para 14,84 milhões de t de janeiro a maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 17:00 Compartilhe

São Paulo, 2 – A Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) informa que as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro totalizaram 14,84 milhões de toneladas de janeiro a maio, representando crescimento de 1,5% em comparação com os 14,62 milhões de toneladas de igual período de 2022. Considerado apenas o mês de maio, foram entregues ao mercado 3,96 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 21,9% em relação ao mesmo mês de 2022, quando o volume alcançou 3,25 milhões de toneladas.

Conforme a Anda, Mato Grosso concentrou o maior volume de adubo recebido no período (25,6%), atingindo 3,80 milhões de toneladas. Seguem-se: Paraná (1,83 milhão), Goiás (1,72 milhão), São Paulo (1,37 milhão), Minas Gerais (1,24 milhão) e Rio Grande do Sul (1,13 milhão).

De acordo com a Anda, a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou maio de 2023 com 465 mil toneladas, representando queda de 32,5%. No acumulado de janeiro a maio, foram 2,71 milhões de toneladas, com redução de 16,8% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram produzidos 3,25 milhões de toneladas.

As importações de fertilizantes intermediários encerraram maio de 2023 com 3,20 milhões de toneladas, representando crescimento de 2,7%. No acumulado de janeiro a maio, o total foi de 14,09 milhões de toneladas, indicando redução de 2,3% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram importados 14,42 milhões de toneladas.

A Anda informou que no porto de Paranaguá (PR), principal porta de entrada dos fertilizantes, ingressaram 3,66 milhões de toneladas, com redução de 19,5% em relação a 2022, quando desembarcaram 4,55 milhões de toneladas. O terminal representou 26% do total importado.

