Entrega de fertilizantes sobe 25,8% em abril para 2,06 milhões de t, diz Anda

São Paulo, 8 – As entregas de fertilizantes ao consumidor final em abril deste ano somaram 2,06 milhões de toneladas, 25,8% a mais que em igual mês do ano passado, quando somaram 1,637 milhão de toneladas. Nos quatro primeiros meses de 2020, o volume entregue ao mercado superou em 15,7% o contabilizado de janeiro a abril de 2019, com 9,554 milhões de toneladas. Os dados são os mais recentes da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).

Desde o ano passado, a Anda tem apresentado os números de entregas de adubos no País com quatro meses de atraso.

O Estado de Mato Grosso absorveu 2,338 milhões de toneladas de adubos, 24,5% de todo o volume entregue no País. Na sequência vêm Paraná, com 1,152 milhão de toneladas; São Paulo, com 1,114 milhão de toneladas; Goiás, com 1,090 milhão, e Minas Gerais, com 1,068 milhão de toneladas.

Em abril, observou-se uma recuperação da produção de fertilizantes intermediários no Brasil. O volume produzido, de 557 mil toneladas, foi 7,1% maior do que em igual mês de 2019. Em março, a produção havia sido 7,9% menor na comparação anual. Considerando o acumulado do primeiro quadrimestre do ano, de 2,237 milhões de toneladas, o volume ainda é 4,8% menor do que o produzido em igual intervalo do ano passado.

A quantidade de fertilizantes importados continua subindo. Em abril, foram 2,434 milhões de toneladas trazidas do exterior, 34,1% acima do registrado em abril de 2019. Em março, a quantidade desembarcada no País tinha superado em 39,5% a verificada em igual mês do ano passado. Entre janeiro e abril, foram importados 8,028 milhões de toneladas, 16,9% a mais do que no primeiro quadrimestre de 2019.

Os estoques de produtos intermediários para fertilizantes e formulações NPK (de nitrogênio, fósforo e potássio) chegavam a 6,789 milhões de toneladas em 31 de dezembro de 2019, 12,1% acima dos 6,057 milhões de toneladas ao fim de 2018, segundo a Anda.

