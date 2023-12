Entrega de fertilizante cresce 17% e somam 4,891 milhões de t, diz Anda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2023 - 14:47 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – As entregas de fertilizantes em setembro alcançaram 4,891 milhões de toneladas, 16,7% mais em comparação com igual mês de 2022. No acumulado de janeiro a setembro, foram entregues 33,504 milhões de toneladas, aumento de 11,3% ante os nove meses do ano passado, informou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).

Conforme os dados mais recentes da entidade, Mato Grosso concentra o maior volume no período analisado (23,1%), de 7,728 milhões de toneladas, seguido do Paraná, com 3,888 milhões de toneladas, Goiás, com 3,665 milhões de toneladas, Rio Grande do Sul, com 3,569 milhões de toneladas, São Paulo, com 3,158 milhões de toneladas e Minas Gerais, com 3,024 milhões de toneladas.

De acordo com a Anda, a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de setembro com 619 mil toneladas, crescimento de 9,8%, e, no acumulado de janeiro a setembro, produção do total de 4,990 milhões de toneladas e redução de 11,3% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram produzidas 5,626 milhões de toneladas.

As importações de fertilizantes intermediários alcançaram no mês de setembro 3,960 milhões de toneladas, crescimento de 25,3% e, no acumulado de janeiro a setembro, total importado de 27,579 milhões de toneladas e crescimento de 0,1% em relação ao mesmo período de 2022.

