Entre países com alta taxa tributária, o Brasil é o que tem o menor IDH

07/06/2024

A comparação entre trinta países com alta carga tributária, incluído o Brasil, resultou na evidência de que o País é o que tem o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Estando nessa incômoda condição, o Brasil ocupa a última posição no ranking de retorno de bem-estar à sociedade — bem-estar que deveria advir dos pesados encargos de tributos. O índice foi criado há treze anos com a finalidade de medir e relacionar tributação e benfeitorias à população. Tal relação no Brasil está completamente descompensada: pagam-se elevados tributos e a sociedade vê ínfima parcela deles revertidas em melhorias. A carga tributária no País corresponde a 32,4% do PIB. O IDH é de 0,760 pontos. Esse quadro demonstra o quão os brasileiros são abandonados pelo descaso e pela administração patrimonialista do Poder Público — perverso mecanismo que sempre esteve à frente dos interesses das autoridades, sobretudo no campo da política. Sai governo federal, entra governo federal, a alegação é que a diminuição de tributos inviabiliza o funcionamento da organização social. Quanto ao fator de investimento, isso fica sempre como palavras, palavras, palavras de campanhas eleitorais.

NEGÓCIOS

Vende-se a mansão do filme Esqueceram de Mim

Está à venda em Illinois, nos EUA, a mansão onde foi filmado em 1990 o longa Esqueceram de Mim, filme que consagrou Macaulay Culkin. Preço: US$ 5,25 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões). A casa possui cinco quartos, seis banheiros, duas lavanderias e quadra de basquete em uma área útil de oitocentos e quarenta e sete metros quadrados — e, claro, uma sala particular de cinema. O comprador desse icônico imóvel, símbolo da arquitetura georgiana, estará adquirindo uma das principais referências da cultura pop norte-americana. De acordo com a corretora da casa, ela foi construída em 1921 e passou por reformas há cerca de seis anos. O conceituado Wall Street Journal publicou que os proprietários da casa de Esqueceram de Mim são, atualmente, Trisha e Tim Johnson, que a compraram em 2012 por U$ 1,5milhão. “É acontecimento comum ela ser visitada por fãs do filme. Muitas pessoas nos procuram porque gostam de fotografá-la”, diz Trisha. “E eu sinto uma energia feliz. É bastante divertido saber de gente animada só por ver a minha casa”.

ELEIÇÕES

Por que o México elegeu Claudia Sheinbaum

Por seus próprios méritos fixados na memória da população como primeira mulher a assumir a prefeitura da Cidade do México, em 2018, e também surfando na popularidade do correligionário e atual presidente Andrés Manuel López Obrador, que naquele mesmo ano ganhava nas urnas o comando da nação, a física e engenheira ambiental Claudia Sheinbaum foi eleita no último domingo, dia 2 de junho, para a Presidência do México – e tornou-se, igualmente, a primeira mulher a conquistar essa função nos duzentos anos que separam o país dos dias de hoje do passado de domínio espanhol. Sheinbaum, integrante do partido esquerdista Morena, foi eleita com cerca de 60% dos votos, contra os 28% dados à sua oponente, a empresária Xochitl Gálvez, de centro-direita. Obrador fez um governo no mais puro estilo populista, por meio de transferência de renda e de majorações de salários dos trabalhadores mais humildes. Não conseguiu, no entanto, reduzir o nível de violência no país, e essa é a herança mais pesada legada a Sheinbaum. Exímia no populismo e sabedora de que é justamente a redução da criminalidade a maior expectativa dos mexicanos, ela fez desse tema um dos principais pontos de sua campanha. A outra prioridade de palanque foi dada à promessa de mitigar a dívida pública que está em 6% do PIB. Se acertar, Sheinbaum fará sua gestão entrar para a história em patamar superior ao de seu padrinho político Obrador, que possui 60% de aprovação popular. Não resta dúvida de que é isso que ela almeja como a candidata eleita da legenda incumbente.