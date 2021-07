Entre os artilheiros na temporada, Ciel evidencia momento do Sampaio e projeta jogo contra o Londrina Em caso de vitória contra o Londrina, equipe maranhense poderá assumir a terceira posição da Série B

Três vitórias e um empate. Esse é o retrospecto do Sampaio Corrêa nos últimos quatro jogos. Um dos grandes responsáveis por esse grande momento da equipe, o atacante Ciel, elogiou a postura da equipe nas oito primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Um dos artilheiros do futebol brasileiro em 2021, com 16 gols marcados, Ciel evidenciou o bom momento vivido pelo atual campeão maranhense.

– O nosso time vem mostrando que uma equipe unida e que se ajuda dentro de campo pode chegar muito longe. Enfrentamos uma sequência com adversários complicados e conquistamos 10 pontos de 12. O time está de parabéns – disse o jogador.

Com 15 pontos e na quarta colocação, o time terá pela frente neste sábado a equipe do Londrina, que foi superada pelo Avaí na última rodada e soma apenas sete pontos. Após a partida, a “Bolívia Querida” já pensará na partida da próxima sexta, diante do Vasco, no Rio de Janeiro.

