Entre idas e vindas, baixas e retornos, Dome promete o ‘melhor Flamengo possível’ para segundo jogo em 48h Técnico Domènec Torrent ouvirá o departamento médico e os próprios jogadores a fim de saber quais terão condições de defender o Rubro-Negro contra o Red Bull Bragantino

Sem tempo para recuperação ideal, tampouco para trabalhar a equipe visando a partida desta quinta-feira, o técnico Domènec Torrent promete mandar a campo o “melhor Flamengo possível” para enfrentar o Red Bull Bragantino. Entre o apito inicial do jogo contra o Goiás, na terça, e o próximo compromisso pelo Brasileirão, são 50h para o espanhol ouvir todos envolvidos e definir, em meio aos desfalques e retornos das seleções, os 11 atletas que serão titulares.

– Eu não sei o que acontecerá com os atletas que estão nas seleções. Vamos assistir aos jogos e conversar com eles. Para o próximo jogo, a ideia é mudar bastante. Vamos perguntar como se sentem, se estão cansados, com algum problema muscular. Temos muitas informações com o Dr. Márcio Tanure, que me fala se há risco de lesão. Colocaremos o melhor time para o próximo jogo – afirmou técnico após a vitória por 2 a 1, com dois gols do centroavante Pedro.

UMA BAIXA E UM RETORNO CERTO

Além de Gabriel Barbosa e João Lucas, lesionados, o Flamengo tem outra baixa certa para o jogo contra o Bragantino: o lateral-esquerdo Filipe Luís recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. O jovem Ramon e o experiente Renê são os nomes à disposição de Domènec Torrent para a função.

Por outro lado, Diego estará de volta às opções do treinador após ficar de fora da partida contra o Goiás por estar suspenso. Assim, o Fla terá, ao menos, um meio-campista em condições de atuar, o que não aconteceu nesta terça-feira.

DÚVIDA NO GOL?

Recuperado da lesão no ombro esquerdo, Diego Alves voltou a ser relacionado por Dome e ficou no banco diante do Goiás. Experiente e em grande momento técnico até sofrer a lesão, em 30 de agosto, a tendência é de que o camisa 1 recupere a titularidade, conforme destacou Domènec Torrent nesta terça-feira.

– Nós temos quatro goleiros maravilhosos. Hoje jogou o Hugo. Todos sabem da importância do Diego para o time. É o capitão e um goleiro excelente. Teve uma lesão muito difícil, treinou três dias com o elenco, está voltando aos poucos. Vamos ver o que acontece. Estamos felizes com todos. Diego está treinando com o time, treinou muito bem, e é um goleiro com grande experiência. Hugo está muito bem. Vamos pouco a pouco – avaliou o comandante rubro-negro.

CONVOCADOS SERÃO OUVIDOS POR DOME E AVALIADOS

Isla e Rodrigo Caio, titulares do Chile e Brasil, respectivamente, nesta terça, retornam ao país após disputarem as Eliminatórias Sul-Americanas e serão ouvidos pela comissão técnica e avaliados pelo departamento médico, assim como Everton Ribeiro, que também esteve a serviço de Tite nos últimos dias. Quanto a Arrascaeta, a situação é mais crítica, uma vez que o uruguaio sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e voltará ao clube já em recuperação.

Além da reapresentação nesta quarta, com os titulares diante do Goiás fazendo um trabalho regenerativo, a manhã de quinta será decisiva para Dome definir a escalação que irá a campo enfrentar o Red Bull Bragantino. Com o técnico adiantando que pretende fazer muitas mudanças, uma provável formação do Flamengo tem Hugo (Diego Alves); Matheuzinho, Noga (Léo Pereira), Natan e Ramon (Renê); Willian Arão, Thiago Maia e Diego; Michael, Vitinho e Lincoln.

