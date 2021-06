Entre Fred e Pedro, Léo Moura escolhe atacante do Fluminense como mais decisivo Ex-lateral decidiu entre os atacantes para uma 'decisão de campeonato' durante programa 'Cancelados'

O ex-lateral e ídolo do Flamengo Léo Moura escolheu o atacante Fred, do Fluminense, entre o veterano e o centro-avante Pedro, do Fla, para uma “decisão de campeonato”. Em participação ao programa “Os Cancelados”, o ex-jogador disse que é uma boa disputa e que Pedro é um ótimo atleta mesmo que menos decisivo que Fred. Já para jogar todo o Brasileirão, Léo Moura escolheu Pedro.

– Aí é briga boa, mas o Fred, pra mim, acho que é um cara que é mais decisivo. Eu acho o Pedro um p*** atacante mas hoje, pra mim, o Fred é um cara mais decisivo – respondeu o ex-jogador após ser questionado qual atacante escolheria para uma “decisão de campeonato” pelo comentarista Rica Perrone.

– Mas para jogar o Brasileirão inteiro, aí Pedro – completou Léo Moura após a pergunta do comentarista Alê Oliveira. A discussão surgiu após Rica Perrone opinar que Fred é o “melhor atacante do Brasil depois do Gabigol”. Já o repórter Thiago Asmar disse que Pedro estaria a frente do veterano Tricolor.

Fred, que marcou cinco gols na fase de grupos da Libertadores 2021 e foi decisivo na vitória do Fluminense sobre o RB Bragantino nesta quarta-feira, volta a entrar em campo neste domingo, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.

