Entre a vista e a vista grossa

O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça entra para a história do Poder Judiciário: pediu vista de vinte recursos. Todos eles envolvem o presidente Jair Bolsonaro em inquéritos, a exemplo daqueles que apuram atos de violência no dia Sete de Setembro do ano passado e incentivo a fake news.

André Mendonça, assim como qualquer outro ministro do STF, tem todo o direito de pedir vista, mas fazê-lo com tão alto número de recursos causa estranheza. Vinte de uma só vez!

De duas, uma: ou Mendonça vai mergulhar no estudo desses recursos – ao longo de vinte dias e vinte noites, por exemplo -, ou não estudará nenhum deles e os deixará congelando.

Para saber, é só começarmos a contar, a partir de hoje, dia 12 de agosto de 2022, o tempo que levará para colocá-los em plenário.

Em outras palavras:

Mendonça fará vista ou fará vista grossa?