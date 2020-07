‘Entrar no ringue com Jon Jones e achar que vai ganhar’, diz jogador do Boavista após derrota para o Fla Everton Silva atuou pelo Flamengo em 2009 e relatou as dificuldades de enfrentar o rubro-negro

Na vitória do Flamengo sobre o Boavista no Maracanã, o rubro-negro reencontrou um ex-jogador do clube. Everton Silva, campeão brasileiro em 2009, teve atuação discreta na partida e foi ofuscado pelo controle total do clube da Gávea.

Entretanto, o pós-jogo acabou colocando o ex-jogador em destaque. Em um áudio enviado para um amigo por um aplicativo de mensagem, que acabou circulando e sendo divulgado, o lateral relatou a experiência de enfrentar o Flamengo de Jorge Jesus e as dificuldades.

– Pô, Pedrão, definitivamente não dá. É muito ensaiado. Os caras ficam falando uns bagulhos que você não entende nada: ‘Movimenta, movimenta, toca, pula uma casa’. Você não sabe nem que p**** é essa. Pula uma casa? Aí, pum, pum, pum, uma toqueira do car****. ‘Arrasca, entra no três. Tem que entrar na movimentação do três’. Caramba! Tu não entende nada – afirmou Everton.

O lateral ainda comparou a sensação de enfrentar o Flamengo como enfrentar o campeão dos meio-pesados do UFC Jon Jones e achar que pode vencer o combate.

– Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar. Que time é aquele? Eu vi com meus próprios olhos o que os times sofrem. Sei lá, tu que luta, gosta de jiu-jítsu. É a mesma coisa de tu entrar no ringue com o Jon Jones e achar que vai ganhar. A derrota é certa – completou.

