Entradas irregulares de migrantes na UE diminuem 39%

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 13 SET (ANSA) – O número de chegadas de migrantes sem autorização na União Europeia totalizou 139.847 nos primeiros oito meses de 2024, queda de 39% em relação ao mesmo período do ano passado.

O dado foi divulgado pela Frontex, agência da UE para controle de fronteiras, nesta sexta-feira (13). Segundo o organismo, as maiores reduções foram registradas nas rotas dos Bálcãs Ocidentais (-77%) e do Mediterrâneo Central (-64%), principal via de acesso para migrantes forçados e refugiados à Europa.

Por sua vez, a fronteira terrestre oriental da UE teve aumento de 193% na chegada de deslocados internacionais, enquanto a rota da África Ocidental apresentou alta de 123%.

“A diminuição no Mediterrâneo Central se deve em grande parte às medidas preventivas adotadas pelas autoridades tunisianas, líbias e turcas. Outro fator que pode ter reduzido os fluxos migratórios irregulares nessa rota são os acordos assinados pela UE e pelos Estados-membros com os principais países de origem”, disse a Frontex.

A rota do Mediterrâneo Central, no entanto, continua sendo palco recorrente de tragédias. Na semana passada, um barco com 28 pessoas virou na costa de Lampedusa, ilha italiana situada a cerca de 100 km do norte da África, e apenas sete pessoas se salvaram. (ANSA).